Испания снова не обыграла хозяев ЧМ

Сборная Испании в очередной раз не смогла одержать победу над хозяевами крупного турнира.
В рамках чемпионатов мира испанцы четыре раза встречались с хозяевами и всякий раз уступали. В 1934 году их по сумме двух матчей остановили испанцы, в 1950-м – разгромили бразильцы, а в 2002-м по пенальти одолели корейцы.
В рамках европейских первенств пиренейцы пять раз натыкались на хозяев и добились во встречах с ними всего двух ничьих (одна из которых превратилась в поражение по пенальти). (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи сборной Испании с хозяевами чемпионата мира и Европы
|
Год
|
Турнир
|
Стадия
|
Хозяин
|
Счет
|
1934
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Италия
|
1:1
|
1934
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Италия
|
0:1
|
1950
|
ЧМ
|
Финальная группа
|
Бразилия
|
1:6
|
1980
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Италия
|
0:0
|
1984
|
ЧЕ
|
Финал
|
Франция
|
0:2
|
1988
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
ФРГ
|
0:2
|
1966
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Англия
|
0:0 (пен. – 2:4)
|
2002
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Корея
|
0:0 (пен. – 3:5)
|
2004
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Португалия
|
0:1
|
2018
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Россия
|
1:1 (пен. – 3:4)
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