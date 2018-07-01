20:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Испания снова не обыграла хозяев ЧМ


Сборная Испании в очередной раз не смогла одержать победу над хозяевами крупного турнира.

В рамках чемпионатов мира испанцы четыре раза встречались с хозяевами и всякий раз уступали. В 1934 году их по сумме двух матчей остановили испанцы, в 1950-м – разгромили бразильцы, а в 2002-м по пенальти одолели корейцы.

В рамках европейских первенств пиренейцы пять раз натыкались на хозяев и добились во встречах с ними всего двух ничьих (одна из которых превратилась в поражение по пенальти). (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи сборной Испании с хозяевами чемпионата мира и Европы

Год

Турнир

Стадия

Хозяин

Счет

1934

ЧМ

1/4 финала

Италия

1:1

1934

ЧМ

1/4 финала

Италия

0:1

1950

ЧМ

Финальная группа

Бразилия

1:6

1980

ЧЕ

Гр.турнир

Италия

0:0

1984

ЧЕ

Финал

Франция

0:2

1988

ЧЕ

Гр.турнир

ФРГ

0:2

1966

ЧЕ

1/4 финала

Англия

0:0 (пен. – 2:4)

2002

ЧМ

1/4 финала

Корея

0:0 (пен. – 3:5)

2004

ЧЕ

Гр.турнир

Португалия

0:1

2018

ЧМ

1/8 финала

Россия

1:1 (пен. – 3:4)

 

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