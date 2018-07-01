Испания снова не обыграла хозяев ЧМ

Сборная Испании в очередной раз не смогла одержать победу над хозяевами крупного турнира.

В рамках чемпионатов мира испанцы четыре раза встречались с хозяевами и всякий раз уступали. В 1934 году их по сумме двух матчей остановили испанцы, в 1950-м – разгромили бразильцы, а в 2002-м по пенальти одолели корейцы.

В рамках европейских первенств пиренейцы пять раз натыкались на хозяев и добились во встречах с ними всего двух ничьих (одна из которых превратилась в поражение по пенальти). (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи сборной Испании с хозяевами чемпионата мира и Европы

Год Турнир Стадия Хозяин Счет 1934 ЧМ 1/4 финала Италия 1:1 1934 ЧМ 1/4 финала Италия 0:1 1950 ЧМ Финальная группа Бразилия 1:6 1980 ЧЕ Гр.турнир Италия 0:0 1984 ЧЕ Финал Франция 0:2 1988 ЧЕ Гр.турнир ФРГ 0:2 1966 ЧЕ 1/4 финала Англия 0:0 (пен. – 2:4) 2002 ЧМ 1/4 финала Корея 0:0 (пен. – 3:5) 2004 ЧЕ Гр.турнир Португалия 0:1 2018 ЧМ 1/8 финала Россия 1:1 (пен. – 3:4)

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