Испания с трудом обыграла Иран и догнала Португалию

Сборная Испании в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018 обыграла сборную Ирана со счетом 1:0.

Единственный мяч на 54-й минуте забил Диегу Коста. Во втором тайме после просмотра видеоповтора арбитр не засчитал гол иранца Саида Эззатоллахи, который в прошлом сезоне выступал за "Амкар". Также у сборной Ирана в стартовом составе вышел форвард "Рубина" Сердар Азмун.

После двух туров сборные Испании и Португалии делят первое место в группе В с одинаковой разностью мячей. Иран с тремя очками на третьем месте, у Марокко ноль очков и последняя позиция. В последнем туре состоятся матчи Иран - Португалия и Испания - Марокко.

Чемпионат мира - 2018

Группа B

2-й тур

Иран - Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Диегу Коста, 54.

Иран: Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Хаджсафи (Мохаммади, 69), Ансарифард (Джаханбахш, 74), Эбрахими, Эззатоллахи, Тареми, Амири (Годдос, 86), Азмун.

Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Сильва, Бускетс, Иньеста (Коке, 71), Иско, Васкес (Асенсио, 79), Диегу Коста (Родриго, 89).

Предупреждения: Амири, 79. Эбрахими, 90+2.

Судьи: Кунья. Таран, Эспиноса (все Уругвай).

ВАР: Вильяно (Аргентина). Сампайю (Бразилия), Гусман (Колумбия), Иррати (Италия).

20 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 42718 зрителей

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