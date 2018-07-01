Испания – Россия: трансляция – 1 июля, 17.00, видео

В субботу 30 июня, в России начался плей-офф чемпионата мира. И на второй день состоится главный матч для российских болельщиков – Россия в "Лужниках" встретится с Испанией в рамках 1/8 финала турнира. Состав у обеих команд оптимальный. Матч начнется в 17.00 по местному времени. Не пропустите – эту игру будут обсуждать еще не один месяц.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Испания – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Испания – Россия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!