Испания - Россия: Рамос обходит Роналду по матчам за сборную. До Касильяса - 11 игр

Капитан сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против России. Для него эта игра стала 156-й, по этому показателю он обогнал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Рамос по играм за сборную занимает второе место в испанской истории, отставая на 11 игр от Икера Касильяса.

Для Давида Сильвы игра стала 125-й, он обошел, в частности, румына Георге Хаджи и чеха Петра Чеха, догнав бразильца Роберто Карлоса и англичанина Питера Шилтона.

Серхио Бускетс вышел на поле в 107-й игре и обошел англичан Бобби Чарльтона и Фрэнка Лэмпарда.

Партнер Рамоса по центру обороны Жерар Пике проводит 102-ю игру

Наконец Андрес Иньеста заменил Давида Сильву, выйдя на поле в 131-й встрече за сборную, обойдя чемпиона мира немца Лукаса Подольски и голландца Эдвина ван дер Сара.

Онлайн-трансляция матча Испания - Россия