Испания - Россия: Рамос обходит Роналду по матчам за сборную. До Касильяса - 11 игр

Капитан сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против России. Для него эта игра стала 156-й, по этому показателю он обогнал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Рамос по играм за сборную занимает второе место в испанской истории, отставая на 11 игр от Икера Касильяса.
Для Давида Сильвы игра стала 125-й, он обошел, в частности, румына Георге Хаджи и чеха Петра Чеха, догнав бразильца Роберто Карлоса и англичанина Питера Шилтона.
Серхио Бускетс вышел на поле в 107-й игре и обошел англичан Бобби Чарльтона и Фрэнка Лэмпарда.
Партнер Рамоса по центру обороны Жерар Пике проводит 102-ю игру
Наконец Андрес Иньеста заменил Давида Сильву, выйдя на поле в 131-й встрече за сборную, обойдя чемпиона мира немца Лукаса Подольски и голландца Эдвина ван дер Сара.
Онлайн-трансляция матча Испания - Россия
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Лукас Подольски
- Икер Касильяс
- Фрэнк Лэмпард
- Сборная Испании (Футбол)
- Жерар Пике
- Андрес Иньеста
- Серхио Бускетс
- Серхио Рамос
- Петр Чех
- Георге Хаджи
- Давид Сильва
- Эдвин ван дер Сар
- Роберто Карлос
- Бобби Чарльтон
- Питер Шилтон