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Испания - Россия: прогноз букмекеров


В воскресенье, 1 июля, в Москве пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 ИспанияРоссия. Игру принимает главный стадион турнира, "Лужники". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Испании с коэффициентом 1,27, а России – 3,83.

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Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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