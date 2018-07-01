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Испания – Россия: Игнашевич – автор самого возрастного автогола в истории ЧМ


Защитник сборной России Сергей Игнашевич, отправивший мяч в ворота своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании, стал автором самого возрастного автогола в истории мировых первенств. В день игры ему исполняется 38 лет и 352 дня.

Испания - Россия

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Как закончится матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия?
Победой Испании в основное время
55.3%
Победой Испании в дополнительное время
2.4%
Победой Испании в серии пенальти
0.8%
Победой России в основное время
24.8%
Победой России в дополнительное время
8.5%
Победой России в серии пенальти
8.1%
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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