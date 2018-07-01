Испания – Россия: Игнашевич – автор самого возрастного автогола в истории ЧМ

Защитник сборной России Сергей Игнашевич, отправивший мяч в ворота своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании, стал автором самого возрастного автогола в истории мировых первенств. В день игры ему исполняется 38 лет и 352 дня.

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