Испания - Россия: хозяева ЧМ лишь один раз из 13 проиграли в дополнительное время

Сборная России, переведя матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании в дополнительное время, стала 14-й командой-хозяйкой турнира, завершившей матч плей-офф мирового первенства вничью. В 13 предыдущих случаях команда страны-организатора потерепела лишь одно поражение в дополнительные 30 минут. Еще в двух случаях хозяева ЧМ уступали в сериях пенальти.

В 10 случаях сборные-хозяйки выходили победителями.

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