Испания - Россия: Дзюба побил рекорд ЧМ-2018 по верховым единоборствам

Нападающий сборной России Артем Дзюба в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании побил рекорд по количеству выигранных верховых единоборств. В этой встрече форвард, замененный на 65-й минуте, 13 раз добирался до мячей на "втором этаже".

Предыдущий рекорд ЧМ-2018 также принадлежал Дзюбе. Во встрече с Уругваем (0:3) он выиграл 12 верховых дуэлей.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ