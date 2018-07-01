19:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Испания - Россия: "Давай, мужики!" Поддержка от экс-игрока "Ахмата"


Бывший защитник нальчикского "Спартака" и "Ахмата" Антониу Феррейра поддержал Россию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Игрок "Фигейренсе", выступавший в России с 2009 по 2014 год, написал твит по-русски, правда, использовав транслит и загадочное слово "пирёт". Скорей всего, он имел в виду "вперед".

"Давай, мужики, еще 30 минут! Вперед, Россия!" - написал Феррейра.

Онлайн-трансляция матча Испания - Россия

 

Испания - Россия

 

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