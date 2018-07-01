Испания - Россия: "Давай, мужики!" Поддержка от экс-игрока "Ахмата"

Бывший защитник нальчикского "Спартака" и "Ахмата" Антониу Феррейра поддержал Россию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Игрок "Фигейренсе", выступавший в России с 2009 по 2014 год, написал твит по-русски, правда, использовав транслит и загадочное слово "пирёт". Скорей всего, он имел в виду "вперед".

"Давай, мужики, еще 30 минут! Вперед, Россия!" - написал Феррейра.

Davai mujiki, isho 30 minuto! Piriot Rússia 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 – Антонио Феррейра (@Ferreirarussia5) 1 июля 2018 г.

Онлайн-трансляция матча Испания - Россия