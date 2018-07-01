18:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Испания - Россия: Черчесов сделал третью замену к 65-й минуте. На поле вышли Черышев и Смолов


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов произвел две замены за четыре минуты в середине второго тайма матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании. На 61-й минуте вместо Александра Самедова вышел хавбек "Вильярреала" Денис Черышев, который всю карьеру провел в Испании. Через четыре минуты автор гола Артем Дзюба уступил место на поле Федору Смолову

Черчесов исчерпал лимит замен в основное время. В случае дополнительного времени он сможет сделать еще одну замену.

Онлайн-трансляция матча Испания - Россия

Испания - Россия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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