Испания - Россия: Черчесов сделал третью замену к 65-й минуте. На поле вышли Черышев и Смолов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов произвел две замены за четыре минуты в середине второго тайма матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании. На 61-й минуте вместо Александра Самедова вышел хавбек "Вильярреала" Денис Черышев, который всю карьеру провел в Испании. Через четыре минуты автор гола Артем Дзюба уступил место на поле Федору Смолову.

Черчесов исчерпал лимит замен в основное время. В случае дополнительного времени он сможет сделать еще одну замену.

Онлайн-трансляция матча Испания - Россия