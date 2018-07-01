Испания - Россия: Акинфеев, Игнашевич и Самедов - рекордсмены сборной по матчам на ЧМ

Три игрока сборной России установили национальный рекорд по матчам в финальной стадии чемпионатов мира. Вратарь Игорь Акинфеев, защитник Сергей Игнашевич и хавбек Александр Самедов вышли на поле в стартовом составе на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании. Для всех них эта встреча стала седьмой. По три игры они провели в групповом турнире домашнего чемпионата мира, а еще три - в групповом турнире чемпионата мира-2014.

До Акинфеева, Игнашевича и Самедова рекорд по матчам за сборную на чемпионатах мира принадлежал Юрию Никифорову. Защитник провел шесть игр - три на ЧМ-1994 и три на ЧМ-2002.

Онлайн-трансляция матча Испания - Россия