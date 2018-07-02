Испания - Россия - 1:1, пенальти - 3:4. Видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 сборная России победила Испанию в серии пенальти. Основное время игры закончилось вничью – 1:1, в дополнительное – без забитых мячей. В послематчевой серии россияне взяли верх – 4:3.

В основное время забитыми мячами отметились Сергей Игнашевич (12-я минута, в свои ворота) и Артем Дзюба (41-я минута, с пенальти).

В серии пенальти вратарь россиян Игорь Акинфеев отразил третий и пятый удары соперника – в исполнении Коке и Яго Аспаса. Точными попытками у испанцев отметились Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос. У россиян в серии забивали Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев.

Видеообзор матча Испания – Россия можно посмотреть на официальном канале ФИФА в Youtube.

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