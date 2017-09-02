Испания разгромила Италию в отборе ЧМ, Израиль проиграл Македонии при судействе Еськова

Сборная Испании на своем поле крупно обыграла Италию (3:0) в отборе чемпионата мира. Дублем отметился Иско, еще один гол на счету Альваро Мораты. В концовке у хозяев на поле появился Давид Вилья, впервые сыгравший за сборную с 2014 года.
В другом поединке Израиль дома уступил Македонии – 0:1. Единственный гол забил Горан Пандев. На встрече работала судейская бригада под руководством россиянина Алексея Еськова.
Испанцы вышли в единоличные лидеры группы G, оторвавшись от итальянцев на три очка. Израиль идет четвертым, македонцы – пятые.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа G
Испания – Италия – 3:0 (2:0)
Голы: Иско, 14 - штрафной (1:0). Иско, 40 (2:0). Мората, 77 (3:0).
Испания: де Хеа, Карвахаль, Серхио Рамос, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Коке, Сильва, Иньеста (Мората, 72), Иско (Вилья, 89), Асенсио (Сауль, 78).
Италия: Буффон, Дармиан, Бонуччи, Барцальи, Спинаццола, Кандрева (Бернардески, 70), Верратти, Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 78).
Предупреждения: Верратти, 4. Бонуччи, 12.
Судья: Кайперс (Голландия).
2 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Трансляция матча Испания – Италия
Израиль – Македония – 0:1 (0:0)
Гол: Пандев, 73.
Судья: ЕСЬКОВ (Россия).
2 сентября. Хайфа. Стадион "Самми Офер".
Дополнительная информация
- Алексей Еськов (судья)
- Горан Пандев
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Македонии
- Сборная Испании (Футбол)
- Давид Вилья
- Сборная Израиля (Футбол)
- Иско Аларкон
- Альваро Мората
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23:40