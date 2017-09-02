Испания разгромила Италию в отборе ЧМ, Израиль проиграл Македонии при судействе Еськова

Сборная Испании на своем поле крупно обыграла Италию (3:0) в отборе чемпионата мира. Дублем отметился Иско, еще один гол на счету Альваро Мораты. В концовке у хозяев на поле появился Давид Вилья, впервые сыгравший за сборную с 2014 года.

В другом поединке Израиль дома уступил Македонии – 0:1. Единственный гол забил Горан Пандев. На встрече работала судейская бригада под руководством россиянина Алексея Еськова.

Испанцы вышли в единоличные лидеры группы G, оторвавшись от итальянцев на три очка. Израиль идет четвертым, македонцы – пятые.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа G

Испания – Италия – 3:0 (2:0)

Голы: Иско, 14 - штрафной (1:0). Иско, 40 (2:0). Мората, 77 (3:0).

Испания: де Хеа, Карвахаль, Серхио Рамос, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Коке, Сильва, Иньеста (Мората, 72), Иско (Вилья, 89), Асенсио (Сауль, 78).

Италия: Буффон, Дармиан, Бонуччи, Барцальи, Спинаццола, Кандрева (Бернардески, 70), Верратти, Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 78).

Предупреждения: Верратти, 4. Бонуччи, 12.

Судья: Кайперс (Голландия).

2 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча Испания – Италия

Израиль – Македония – 0:1 (0:0)

Гол: Пандев, 73.

Судья: ЕСЬКОВ (Россия).

2 сентября. Хайфа. Стадион "Самми Офер".