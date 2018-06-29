17:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Испания отправилась в Москву на матч с Россией. Видео


Сборная Испании выехала со своей базы в Краснодаре в Москву на матч 1/8 финала чемпионата мира против команда России. Встреча пройдет 1 июля в Моске на стадионе "Лужники". Напомним, что Россия впервые в своей новейшей истории сыграет в плей-офф ЧМ.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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