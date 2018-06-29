Испания отправилась в Москву на матч с Россией. Видео

Сборная Испании выехала со своей базы в Краснодаре в Москву на матч 1/8 финала чемпионата мира против команда России. Встреча пройдет 1 июля в Моске на стадионе "Лужники". Напомним, что Россия впервые в своей новейшей истории сыграет в плей-офф ЧМ.
Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
🚌 ¡NOS VAMOS! A las 17h. despegamos con destino a Moscú✈️... ¡Y ojalá que sea rumbo a los cuartos de final de #Rusia2018! #HagamosQueOcurra pic.twitter.com/afxBx30JOu– Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 29 июня 2018 г.
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