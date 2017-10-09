Испания обыграла Израиль, Италия - Албанию

В матче отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Испании обыграла Израиль со счетом 1:0 на выезде. Она досрочно обеспечила себе первое место в группе G. Со второго места в стыковые матчи вышла сборная Италии, которая обыграла в последнем матче Албанию – 1:0.

В другом поединке группы Македония разгромила Лихтенштейн – 4:0.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Группа G

Албания - Италия - 0:1 (0:0)

Гол: Кандрева, 73.

Албания: Бериша, Маврай, Аголли, Хюсай, Весели, Роши (Ахмеди, 90+1), Мемушай (Латифи, 76), Каче, Баша (Лила, 68), Грезда, Садику.

Италия: Буффон, Кьеллини, Дармиан (Дзаппакоста, 61), Бонуччи, Кандрева, Пароло, Гальярдини, Спинаццола, Эдер (Габбьядини, 89), Иммобиле, Инсинье (Эль-Шаарави, 90+3).

Предупреждения: Лила, 76. Кьеллини, 81.

Судья: Муэн (Норвегия).

Македония - Лихтенштейн - 4:0 (2:0)

Голы: Муслиу, 36 (1:0). Трайковски, 38 (2:0). Барди, 66 (3:0). Адеми, 68 (4:0).

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Зайков, Муслиу, Хасани (Элмас, 46), Алиоски, Барди (Дориев, 76), Пандев (Адеми, 63), Трайковски, Несторовски.

Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн, Кинтанс, Малин, Геппель, Март. Бюхель (М. Зеле, 79), Польверино, Визер, С. Вольфингер (Сейхан Йилдиз, 65), Брендле (Эрне, 72), А. Зеле.

Предупреждения: Кауфманн, 8. А.Зеле, 32. Зайков, 56. Визер, 57.

Судья: Коприва (Люксембург).

Израиль - Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Ильярраменди, 76.

Израиль: Харуш, Таль Бен-Хаим, Тиби, Давидзада, Меликсон (Т. Бен-Хаим, 54), Натхо, Коэн, Каба (Биттон, 67), Келтьенс, Хемед, Атар (Бенаюн, 74).

Испания: Пепе Рейна, Серхио Рамос (Аспас, 46), Монреаль, Аспиликуэта, Начо, Бускетс, Ильярраменди, Вьера, Асенсио, Адурис (Иско, 66), Педро (Кальехон, 76).

Предупреждение: Давидзада, 52.

Судья: Томсон (Шотландия).

Турнирная таблица здесь