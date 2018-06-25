Испания - Марокко: Тиагу Алькантара - в "старте" испанцев

Стал известен состав сборной Испании на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Марокко. Главный тренер Фернандо Йерро сделал только одну перестановку по сравнению с предыдущей игрой против Ирана (1:0) - на поле вместо Лукаса Васкеса появится Тиагу Алькантара.
Де Хеа - Карвахаль, Пике, Рамос, Альба - Бускетс, Тиагу Алькантара - Давид Сильва, Иньеста, Иско - Диегу Коста.
Испания - Марокко: чемпионат мира по футболу, анонс матча
Испания - Марокко: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское)