Испания – Марокко: прямая трансляция (видео)

В понедельник, 25 июня, сборная Испании проведет заключительный матч группового турнира чемпионата мира – соперник Марокко. Испанцы борются за первое место в группе, тогда как африканская команда потеряла шансы на плей-офф. Эта встреча пройдет на "Калининград Арене" и начнется в 21.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Испания – Марокко. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Испания – Марокко.

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