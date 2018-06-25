Испания - Марокко: ничья позволила испанцам выиграть группу

Сборная Испании в Калининграде сыграла вничью со сборной Марокко (2:2) в матче третьего тура группового турнира ЧМ-2018.

У испанцев отличились Иско и Яго Аспас. У марокканцев забивали Халид Бутаиб и Юссеф Эн-Несири. За Марокко в основном составе вышел бывший полузащитник "Анжи" и "Локомотива" Мбарк Буссуфа.

Сборная Испании вышла в 1/8 финала с первого места в группе В, набрав пять очков. В плей-офф они сыграют с командой России. Марокканцы с одним очком на третье месте и покидают турнир.

Чемпионат мира-2018

Группа В

Испания - Марокко - 2:2 (1:1)

Голы: Бутаиб, 14 (0:1). Иско, 19 (1:1). Эн-Несири, 81 (1:2). Аспас, 90+1 (2:2).

Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Сильва (Родриго, 84), Бускетс, Тиагу Алькантара (Асенсио, 74), Иско, Иньеста, Диегу Коста (Аспас, 74).

Марокко: Мунир, Дирар, Да Кошта, Саисс, Хакими, Н.Амрабат, Эль-Ахмади, Буссуфа, Беланда (Фажр, 63), Зиех (Буаддуз, 85), Бутаиб (Эн-Несири, 72).

Предупреждения: Эль-Ахмади, 21. Н.Амрабат, 29. Да Кошта, 31. Буссуфа, 31. Зиех, 85. Мунир, 88. Хакими, 90+3.

Судьи: ИРМАТОВ, Расулов, Саидов (все Узбекистан).

ВАР: Цвайер, Данкерт, Борш (все Германия), Маккели (Голландия).

25 июня. Калининград. Стадион "Калининград". 33973 зрителя.

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