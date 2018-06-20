Испания - Иран: Пике проводит сотый матч за сборную

Защитник сборной Испании Жерар Пике проводит сотый матч в составе национальной команды. Юбилейной для него стала игра группового турнира чемпионата мира-2018 против Ирана. Его партнер по обороне Серхио Рамос проводит 154-ю встречу и поднимается на 16-е место в мире по данному показателю.

Для Андреса Иньесты сегодняшняя игра стала 129-й за сборную, для Давида Сильвы - 123-й, а для Серхио Бускетса - 105-й.

Рекорд по матчам в составе сборной Испании принадлежит Икеру Касильясу - 167 игр. Мировой рекорд - у египтянина Ахмеда Хассана (184).

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