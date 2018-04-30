Испания 18 мая объявит состав на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объявит состав команды на чемпионат мира в России 18 мая, информирует официальный сатй Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Состав будет объявлен на специальной церемонии в Мадриде.

Напомним, что Испания в групповом турнире чемпионата мира сыграет со сборными Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).