Испанцы заменят Лопетеги за сутки до открытия чемпионата мира?

Авторитетный журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере сообщил, что Королевская федерация футбола Испании (RFEF) рассматривает возможность замены главного тренера национальной команды за сутки до начала чемпионата мира-2018. Накануне, 12 июля, стало известно, что Хулен Лопетеги покинет "красную фурию" и станет главным тренером "Реала".

Лопетеги - новый тренер "Реала". Мадрид увел его у сборной

По данным sport.es, в качестве сменщика Лопетеги федерация рассматривает бывшего главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике и экс-наставника "Малаги" Мичела.

Отметим, что контракт главного тренера сборной Испании был рассчитан до лета 2020 года. "Реал" заплатит за досрочное расторжение соглашения 2 миллиона евро.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

BOOM! Spanish FA considering to replace Lopetegui 24 hours before World Cup kick-off! – Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 13 июня 2018 г.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты