Испанцы не могут позволить себе билеты на матч с Россией

Директор Visit Russia по Испании, Португалии и Латинской Америки Марлен Родригес отметила, что многие испанцы не могут себе позволить купить билет на матч 1/8 финала ЧМ-2018 с Россией. Поединок пройдет 1 июля, но на нем может быть меньше испанцев, чем на игре группового турнира с Португалией (3:3).

– Мы получаем после матча с Марокко много звонков. Много кто интересуется. Но самый дешевый билет, который мы можем найти сейчас, стоит 1,1 тысячи долларов, – цитирует "Р-Спорт" Родригес. – И за такие деньги никто не едет. Это же только билет на матч, а надо еще купить билет на самолет и оплатить проживание. Мне говорят, что если бы вся поездка стоила тысячу евро, то сразу поехали, но такую дорогую поездку почти никто не может себе позволить.

Однако даже очень дорогие билеты могут скоро закончиться, добавляет собеседница.

– Вчера не было, потом вновь появились, – отметила Родригес. – И еще есть проблема, что за 72 часа до начала матча закрывается продажа билетов – и люди об этом не знают. Так что если человек захочет в последний момент поехать, это будет невозможно.

Думаю, в Москве болельщиков будет немного. Тем более что федерация (Королевская испанская футбольная федерация) также не поддерживает массовый приезд болельщиков. Обычно у федерации есть билеты, которые гораздо более дешевые, и странно, что федерация не отправляет специальный борт, не призывает: "Давайте, все едем в Москву, чтобы поддержать сборную". Не знаю, почему это происходит. Испания в этом смысле не столь активна, как другие страны, например, Латинской Америки.

Все отзывы, которые мы получаем от клиентов по поводу поездки, положительные. Говорят, что организация великолепная, что это лучший чемпионат, на который они ездили, что все превосходно, и всем очень нравится Россия.

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