10:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Исландский болельщик Сигурдфлордбрадсен "пожаловался" на сложные названия городов России

Болельщики сборной Исландии. Фото AFP
Болельщики сборной Исландии. Фото AFP
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Болельщик сборной Исландии Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия городов России, в которых пройдут матчи чемпионата мира-2018. Он отметил, что на турнир его позвал русский друг, который получил ответное приглашение на экскурсию по Киркьюбайарклейстуру и Фаскрудсфьордуру.

– На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг, – цитирует Eurosport Сигурдфлордбрадсена. – Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Еще меня удивили тяжелые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва.

Несмотря на это, я планирую посетить эти города, а в ответ приглашу своего приятеля в Исландию, где мы посетим с ним Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайекюдль.

Добавим, что эту новость, которая на этой неделе появилась в ИА "Панорама", трудно назвать достоверной и вызывающей доверие. По всей видимости, эта очередная юмористическая заметка данного ресурса.

Дополнительная информация

https://www.eurosport.ru/football/world-cup/2018/story_sto6456649.shtml

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Rbluecat

У исландцев нет фамилий. Вообще. У них только имя и патроним (отчество, "сон" или "доттир") или матроним (отчество от имени матери). И отчество данного исландца написали неправильно, по-датски. Следовало что-то вроде Сигурдфлордбрадссон.

13:49

echo2011

То ли дело его фамилия-самая лёгкая в мире.

12:57

майор99

По всей видимости, эта очередная юмористическая заметка данного ресурса.=======если так, то зачем это публиковать?

12:48

KG Mura

Boooom повеселил)) Уйгуры народ центральной азии. Финно-УГОРЦЫ скорее всего а не уйгуры)

11:47

Бармалей3000

Сигурдфлордбрадсен прикол!!!!

10:55

Boooom

Ну так это понятно, исландцы, потомки викингов, а например Москва это уйгуро-финское название. Отношение между викингами и уйгуро-финскими племенами всегда были напряженными.

10:55

Снежик

Бобби Фишер у них похоронен, вапще сложно фонетически.

10:47

Serenky25

Ну это фигня. Разбиваешь на три слова и произносишь. Вот пусть он название своего вулкана сам произнесет. Эйяфьядлайёкюдль

10:39