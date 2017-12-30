Исландский болельщик Сигурдфлордбрадсен "пожаловался" на сложные названия городов России

Болельщик сборной Исландии Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия городов России, в которых пройдут матчи чемпионата мира-2018. Он отметил, что на турнир его позвал русский друг, который получил ответное приглашение на экскурсию по Киркьюбайарклейстуру и Фаскрудсфьордуру.
– На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг, – цитирует Eurosport Сигурдфлордбрадсена. – Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Еще меня удивили тяжелые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва.
Несмотря на это, я планирую посетить эти города, а в ответ приглашу своего приятеля в Исландию, где мы посетим с ним Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайекюдль.
Добавим, что эту новость, которая на этой неделе появилась в ИА "Панорама", трудно назвать достоверной и вызывающей доверие. По всей видимости, эта очередная юмористическая заметка данного ресурса.
Дополнительная информация
https://www.eurosport.ru/football/world-cup/2018/story_sto6456649.shtml
Rbluecat
У исландцев нет фамилий. Вообще. У них только имя и патроним (отчество, "сон" или "доттир") или матроним (отчество от имени матери). И отчество данного исландца написали неправильно, по-датски. Следовало что-то вроде Сигурдфлордбрадссон.
13:49
echo2011
То ли дело его фамилия-самая лёгкая в мире.
12:57
майор99
По всей видимости, эта очередная юмористическая заметка данного ресурса.=======если так, то зачем это публиковать?
12:48
KG Mura
Boooom повеселил)) Уйгуры народ центральной азии. Финно-УГОРЦЫ скорее всего а не уйгуры)
11:47
Бармалей3000
Сигурдфлордбрадсен прикол!!!!
10:55
Boooom
Ну так это понятно, исландцы, потомки викингов, а например Москва это уйгуро-финское название. Отношение между викингами и уйгуро-финскими племенами всегда были напряженными.
10:55
Снежик
Бобби Фишер у них похоронен, вапще сложно фонетически.
10:47
Serenky25
Ну это фигня. Разбиваешь на три слова и произносишь. Вот пусть он название своего вулкана сам произнесет. Эйяфьядлайёкюдль
10:39