Исландский болельщик Сигурдфлордбрадсен "пожаловался" на сложные названия городов России

Болельщик сборной Исландии Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на сложные названия городов России, в которых пройдут матчи чемпионата мира-2018. Он отметил, что на турнир его позвал русский друг, который получил ответное приглашение на экскурсию по Киркьюбайарклейстуру и Фаскрудсфьордуру.

– На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг, – цитирует Eurosport Сигурдфлордбрадсена. – Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Еще меня удивили тяжелые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва.

Несмотря на это, я планирую посетить эти города, а в ответ приглашу своего приятеля в Исландию, где мы посетим с ним Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайекюдль.

Добавим, что эту новость, которая на этой неделе появилась в ИА "Панорама", трудно назвать достоверной и вызывающей доверие. По всей видимости, эта очередная юмористическая заметка данного ресурса.