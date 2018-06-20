Исландские болельщики закупили репелленты перед поездкой в Волгоград

Представитель фан-клуба сборной Исландии на чемпионате мира в России отметил, что болельщики предупреждены о мошке в Волгограде. Там 22 июня пройдет матч группового турнира ЧМ-2018 между Исландией и Нигерией.

– Мы читаем новости и в курсе, что в Волгограде большое количество этого вида насекомых, – цитирует ТАСС представителя фан-клуба сборной Исландии. – Мы сообщили всем, что необходимо закупить репелленты.

Отметим, что ответственные службы занимаются уничтожением мошек и комаров в районе "Волгоград Арены" и обрабатывают зеленые насаждения в городе перед каждым матчем.

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