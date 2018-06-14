Исландские болельщики: "Нива" - отличная машина! А ваши дороги - почти как европейские"

Исландские болельщики Гретер Йонссон и Хилмир Кьяртанссон, устроившие автопробег из Исландии в Россию на "Ниве", сделали остановку в Москве, где поделились впечатлениями от российских дорог и управления машиной.

Гретер: "Нива" - отличная машина, поверьте!

Хилмир: - Согласен, хорошая. У нас не возникло серьезных проблем в ходе поездки сюда. И, конечно, автопробег на такую большую дистанцию на этом автомобиле для нас – большой опыт.

- Что можете сказать о наших дорогах?

Гретер: - Мы практически все время ехали по шоссе, но нам встречались участки, на которых покрытие было не очень хорошего качества. Например, в Великих Луках трясло, но в целом ничего плохого сказать не могу. В тех же Польше, Литве и Латвии похожая ситуация. У где вообще в мире хорошие дороги? Разве что в Германии.

Напомним, что Кьяртанссон и Йонссон выиграли автомобиль "Нива" в конкурсе от исландского туристического оператора и решили посетить ЧМ-2018 в России, приехав на машине, окрашенной в цвета исландского флага. (Иван ТОРОПЦЕВ)