Исландию на ЧМ-2018 поддержат не менее 20 процентов населения страны

Президент Футбольной ассоциации Исландии Гунди Бергссон сказал, что национальную команду на чемпионате мира-2018 поддержат не менее 20 процентов всего населения страны. Исландия - самая малонаселенная страна, выходившая на чемпионат мира. В этом государстве проживают около 330 тысяч человек.

- На данный момент выкуплено 80 процентов выделенной квоты, - цитирует ТАСС Бергссона. - Могу сказать, что болельщиков сборной Исландии будет не меньше, чем на чемпионате Европы, и приблизительно 20 процентов от общего населения страны. Многие планируют свои отпуска даже ради одного матча в России и, на мой взгляд, это здорово, я абсолютно уверен, что все, кто приедет в Россию, получат максимальное удовольствие и насладятся красотами русской природы и познают истинное русское гостеприимство.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 11 стадионах в 12 городах России с 14 июня по 15 июля.

Исландия в групповом турнире встретится с Аргентиной (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).