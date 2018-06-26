Исландия уступила Хорватии и не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Исландии проиграла в Ростове-на-Дону сборной Хорватии (1:2) в матче третьего тура группового турнира ЧМ-2018.

У исландцев с пенальти забил Гильфи Сигурдссон, у хорватов отличились Милан Бадель и Иван Перишич. У хорватской команды защитник "Локомотива" Ведран Чорлука вышел в стартовом составе, у исландской сборной в старте вышли Рагнар Сигурдссон ("Ростов") и Хердур Магнуссон (ЦСКА).

Хорватия набрала девять очков и выиграла группу D. Исландия с одним очком заняла последнее место.

Чемпионат мира-2018

Группа D

Исландия – Хорватия – 1:2 (0:0)

Голы: Бадель, 53 (0:1). Г.Сигурдссон, 76 - с пенальти (1:1). Перишич, 90 (1:2).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Ингасон, Р.Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Магнуссон, Й.Гвюдмундссон, Гюннарссон, Халльфредссон, Г.Сигурдссон, Бьяднасон (Траустасон, 90), Финнбогасон (А.Гвюдмундссон, 85).

Хорватия: Калинич, Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич, Пьяца (Ловрен, 70), Модрич (Брадарич, 65), Бадель, Ковачич (Ракитич, 81), Перишич, Крамарич.

Предупреждения: Пьяца, 14. Халльфредссон, 59. Финнбогасон, 64. Едвай, 83. Сайварссон, 84.

Судьи: МАТЕУ ЛАОС, Диас Перес, Себриан Девис (все Испания).

ВАР: Валери (Италия). Варгас (Боливия), Ди Либераторе (Италия), Цвайер (Германия).

26 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 43472 зрителя.

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