Исландия провела первую тренировку перед ЧМ

Сборная Исландии провела первую тренировку на базе в Геленджике (Краснодарский край), где будет размещаться во время чемпионата мира по футболу.

Руководители сборной рассказали о том, сможет ли команда противостоять сборной Аргентины во главе с нападающим Лионелем Месси, и показали систему, благодаря которой всю тренировку могут следить за состоянием игрока, а также "слушать" сердцебиение футболиста.

Сборная Исландии прилетела в Россию в субботу. Первый матч на чемпионате мира Исландия проведет 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" против сборной Аргентины.

– Это будет, очевидно, очень сложная игра, сборная Аргентины – одна из лучших команд, – цитирует ТАСС члена правления футбольной ассоциации Исландии Рикхардура Дадасона. – Что мы будем стараться сделать, так это хорошо отыграть первые 20 минут, у сборной Исландии сильный дух, если мы лишим соперника возможности для быстрой атаки в первые 20-25 минут, то после этого у нас обычно получается контролировать игру, даже если при этом мы не забиваем много мячей.