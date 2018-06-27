Исландия поблагодарила Россию за теплый прием на ЧМ-2018

Сборная Исландии на своей странице в Инстаграме поблагодарила Россию за теплый прием на чемпионате мира-2018. Исландцы сыграли вничью с Аргентиной и заняли последнее место в группе D.

"Этот чемпионат мира был эпической поездкой. Мы оставили все, абсолютно все силы на поле сегодня и покидаем турнир с поднятыми головами. Спасибо лучшим фанатам в мире. Спасибо России за такой теплый прием", - говорится в сообщении.

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