Исландия очень круто презентовала состав на ЧМ-2018. Видео

Сборная Исландии креативно подошла к оглашению состава команды на чемпионат мира-2018. Скандинавы опубликовали видеопрезентацию с нарезкой игры футболистов команды.

Нашлось в видеоролике место и трем футболистам "Ростова" - Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон попали в число 23 игроков и точно поедут на ЧМ-2018, если не получат травм.

Исландия на ЧМ-2018 сыграет в группе с Аргентиной (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей