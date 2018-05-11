18:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Исландия очень круто презентовала состав на ЧМ-2018. Видео

2

Сборная Исландии креативно подошла к оглашению состава команды на чемпионат мира-2018. Скандинавы опубликовали видеопрезентацию с нарезкой игры футболистов команды. 

Нашлось в видеоролике место и трем футболистам "Ростова"Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон попали в число 23 игроков и точно поедут на ЧМ-2018, если не получат травм.

Исландия на ЧМ-2018 сыграет в группе с Аргентиной (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей

 

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

drJekil

Крутая у них группа. Надеюсь пошумят.

19:21

баламошка

На 1:12 я устал и выключил.

18:59

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!