Исландия – Хорватия: прямая трансляция, видео

Сегодня, во вторник, национальная команда Исландии проведет заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2018. Скандинавская сборная по-прежнему претендует на место в 1/8 финала. Но также на него претендуют Аргентина и Нигерия, которые сыграют между собой. Исландцы и хорваты сыграют на "Ростов Арене", встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Исландия – Хорватия. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Исландия – Хорватия.

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