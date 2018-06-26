Исландия - Хорватия: прогноз букмекеров

Во вторник, 26 июня, в Ростове-на-Дону пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Исландии и Хорватии сыграют на стадионе "Ростов Арена". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Исландии на победу с коэффициентом 3,72, на ничью – 3,44, а успех Хорватии – 2,20.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Исландия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь