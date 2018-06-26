Исландия - Хорватия: Чорлука, Рагнар Сигурдссон и Магнуссон - в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команда в матче ЧМ-2018 Исландия - Хорватия.

По сравнению с матчем с Аргентиной (3:0) главный тренер сборной Хорватии сделал девять замен.

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Магнуссон, Й. Гвюдмунссон, Гюннарссон, Халльфредссон, Бьяднасон, Гильфи Сигурдссон, Финнбогасон.

Хорватия: Л. Калинич, Едвай, Чорлука, Чалета-Цар, Пиварич, Модрич, Бадель, Перишич, Ковачич, Пьяца, Крамарич.

Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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