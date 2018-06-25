12:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Исландцы тренируются в полном составе перед матчем с Хорватией


Футболисты сборной Исландии в полном составе вышли на тренировку на "Ростов-Арене" накануне матча чемпионата мира с командой Хорватии, сообщает ТАСС.

Первые 15 минут занятия "викинги" разминались, после чего встали в круг и устроили перепасовку в несколько касаний.

Напомним, после двух туров в активе Исландии одно очко, они занимают третье место в группе D.

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5320799

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