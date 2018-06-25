Исландцы тренируются в полном составе перед матчем с Хорватией

Футболисты сборной Исландии в полном составе вышли на тренировку на "Ростов-Арене" накануне матча чемпионата мира с командой Хорватии, сообщает ТАСС.

Первые 15 минут занятия "викинги" разминались, после чего встали в круг и устроили перепасовку в несколько касаний.

Напомним, после двух туров в активе Исландии одно очко, они занимают третье место в группе D.

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