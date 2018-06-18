Исландцы поют "Калинку". Душевное видео.

Исландские болельщики исполнили русскую народную песню "Калинка". На видео, опубликованном в Твиттере Russia in UK, запечатлены поющие фанаты сборной Исландии на фоне северного пейзажа этой страны.
- Россия, спасибо за гостеприимство, - сообщается в конце ролика.
ICELAND Fans in #Russia sing world famous KALINKA #ICE @MFAIceland ❤️❤️❤️ FANTASTIC! #FifaWorldCup2018 #RussiaWorldCup2018 #ЧМ2018 pic.twitter.com/GVX5PY2j5Z– Russia in UK🇷🇺🇬🇧 (@RSGovUK) 18 июня 2018 г.
Исландия выступает в группе D. 16 июня она сыграла вничью с Аргентиной (1:1). Ей предстоят матчи против сборных Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов).
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