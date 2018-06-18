19:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Исландцы поют "Калинку". Душевное видео.


Исландские болельщики исполнили русскую народную песню "Калинка". На видео, опубликованном в Твиттере Russia in UK, запечатлены поющие фанаты сборной Исландии на фоне северного пейзажа этой страны. 

- Россия, спасибо за гостеприимство, - сообщается в конце ролика.

Исландия выступает в группе D. 16 июня она сыграла вничью с Аргентиной (1:1). Ей предстоят матчи против сборных Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов).

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