Исландцы покупают билеты в Россию на ЧМ-2018 без обратной даты

Посольство России в Исландии провело презентацию чемпионата мира 2018 года, информирует "РИА Новости". Презентация была проведена совместно с Футбольной ассоциацией Исландии (KSI). Мероприятие посетили глава KSI Гудни Бергссон, представители дипломатического корпуса, МИД и Минкультуры Исландии, представители футбольных клубов страны, фанатских организаций, журналисты, деятели культуры.

Посол Антон Васильев приветствовал участие команды Исландии в чемпионате, пожелал удачи футбольной сборной страны, обратил внимание на процедуру получения FAN ID и виз в Россию, правила безопасности. Он заверил в доброжелательном и открытом отношении россиян к исландским болельщикам, предложил исландцам поддержать также и российскую сборную.

Особенно преданные представители фанатских организаций подчеркивали, что едут в Россию пока без обратного билета с надеждой, что их команда успешно выйдет из группы и пройдет дальше.

Сборная Исландии сыграет в группе D, в которую также попали команды Аргентины, Хорватии и Нигерии.