12:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Исландцы покупают билеты в Россию на ЧМ-2018 без обратной даты

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Посольство России в Исландии провело презентацию чемпионата мира 2018 года, информирует "РИА Новости". Презентация была проведена совместно с Футбольной ассоциацией Исландии (KSI). Мероприятие посетили глава KSI Гудни Бергссон, представители дипломатического корпуса, МИД и Минкультуры Исландии, представители футбольных клубов страны, фанатских организаций, журналисты, деятели культуры.

Посол Антон Васильев приветствовал участие команды Исландии в чемпионате, пожелал удачи футбольной сборной страны, обратил внимание на процедуру получения FAN ID и виз в Россию, правила безопасности. Он заверил в доброжелательном и открытом отношении россиян к исландским болельщикам, предложил исландцам поддержать также и российскую сборную.

Особенно преданные представители фанатских организаций подчеркивали, что едут в Россию пока без обратного билета с надеждой, что их команда успешно выйдет из группы и пройдет дальше.

Сборная Исландии сыграет в группе D, в которую также попали команды Аргентины, Хорватии и Нигерии.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180519/1137090087.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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NapoliFC

Их так мало, что пусть тут бегают:)

12:20

баламошка

Понаехали! Будут тут шайки-банды свои викингские сколачивать и танцевать у Вечных Огней!

12:07

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