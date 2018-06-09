Искусственный интеллект, созданный в Перми, предсказал победу Германии на ЧМ-2018

Студент-физик Пермского университета Виктор Закопайло создал нейросеть, которая предсказала победу чемпионата мира-2018​, сообщает ТАСС. По прогнозам искусственного интеллекта, сборная Германии выиграет турнир, а сборная России не выйдет из группы. По мнению автора нейросети, точность прогноза составляет 80 процентов. В своих расчетах автор изобретения использовал данные о предыдущих мировых первенствах.

"Нейросеть выдает прогноз, что в первую тройку войдут сборные Германии, Бразилии и Аргентины, Россия окажется на 27-м месте из 32 возможных", – рассказал автор изобретения.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

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