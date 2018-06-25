23:35 25 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Иско: "Сборной Испании нужно взбодриться"


Полузащитник сборной Испании Иско поделился мыслями о выходе в 1/8 финала чемпионата мира.

- Теперь для нас начинаются матчи на выживание, - цитирует пресс-служба ФИФА слова Иско. -  У нас нет права на ошибку. Мы должны быть гораздо больше сконцентрированы. Нам нужно взбодриться и быть вместе!

Сборная Испании набрала 5 очков и выиграла группу B. В 1/8 финала команда встретится с Россией, занявшей второе место в группе A. 

Матч Испании и России пройдет 1 июля в "Лужниках", начало - 17.00 по московскому времени.

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