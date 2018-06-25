Иско: "Россия способна проводить классные матчи, будем к этому готовиться"

Полузащитник сборной Испании Иско, которого признали лучшим игроком матча ЧМ-2018 против Марокко (2:2), поделился ожиданиями от предстоящей встречи 1/8 финала против России.

- Очень рад, что мы вышли из группы, да еще и с первого места. Осадок остался, у нас не все получалось - чего-то постоянно не хватало, хотя много владели мячом. Но главное итоговый результат. Теперь нас ждет матч с Россией. И будет очень тяжело. Хозяева проиграли сегодня Уругваю, но мы знаем, что эта команда способна проводить классные матчи. Тем более ее будут поддерживать болельщики. Так что будем готовиться, чтобы пройти дальше. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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