Иско: "Не собираюсь разговаривать с Роналду после его голов в ворота Испании"

Полузащитник сборной Испании Иско пошутил по поводу хетт-трика своего партнера по "Реалу" нападающего Португалии Криштиану Роналду в ворота испанцев. Напомним, матч прошел в рамках первого турагруппы В и закончился со счетом 3:3.

- Не говорите со мной о Криштиану! - приводит Cadena Ser слова Иско. - Я не собираюсь разговаривать с ним после того, что он сделал. Он не так часто забивает со штрафных ударов, но когда наступает его день… Его первые два гола дали ему дополнительную уверенность и нацелили на хет-трик.

Напомним, испанцы и португальцы на чемпионате мира играют в квартете с Марокко и Ираном.