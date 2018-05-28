Исключенный из расширенного состава сборной Австралии Макларен вернулся в заявку команды

Нападающий "Хайберниана" Джейми Макларен снова приглашен в сборную Австралии для подготовки к ЧМ-2018. Форвард был включен в расширенный список кандидатов на поездку в Россию, но когда список сократили с 32 до 26 игроков, Макларена исключили. Теперь он снова вызван в расположение национальной команды, поскольку травму колена получил форвард "Люцерна" Томи Юрич. При этом Юрича из сборной еще не отослали, но опасаются, что его повреждение не позволит сыграть на ЧМ-2018.

Макларен должен принять участие в товарищеском матче с Чехией 1 июня, после чего Австралия составит окончательный список участников ЧМ-2018.