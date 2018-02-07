Иски Министерства спорта не повлияют на сроки завершения строительства стадионов чемпионата мира

Генеральный директор ФГУП "Спорт-Инжиниринг" Алексей Милованов заявил, что подача исков Министерства спорта РФ к генподрядчику строительства двух стадионов чемпионата мира, фирме "Стройтрансгаз", никак не повлияет на сроки завершения строительства этих арен. Речь идет о стадионах "Волгоград-Арена" и "Нижний Новгород".

– Иски поданы в соответствии с условиями государственных контрактов, которые эти компании нарушили в прошлом году в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ, – цитирует ТАСС Милованова. – Вместе с тем эта процедура не повлияет на конечные сроки завершения строительства стадионов. Все стадионы будут построены в соответствии с текущими и утвержденными графиками работ и будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель этого года.