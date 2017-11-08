Исинбаева презентовала кубок чемпионата мира на "Волгоград Арене"

В Волгограде прошла презентация кубка чемпионата мира-2018, сообщает "Высота 102". Торжественное мероприятие состоялось на стадионе "Волгоград Арена", который примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018. В церемонии приняли участие посол чемпионата мира, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Кубок чемпионата мира уже побывал Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске, Воронеже и Саратове.

Впоследствии трофей посетит еще два города: Краснодар и Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года официальный Кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.