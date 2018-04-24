Исинбаева поздравила жителей Волгограда с открытием стадиона ЧМ-2018

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в своем Инстаграме поздравила жителей Волгограда с открытием в городе стадиона "Волгоград Арена", на котором будут проходить игры чемпионата мира-2018. Напомним, 21 апреля на арене прошел первый тестовый матч 34-го тура ФНЛ "Ротор-Волгоград" – "Луч-Энергия" (4:2).

"Дорогие волгоградцы! Поздравляю вас с историческим событием, открытием нашего шикарного, нового и современного стадиона "Волгоград Арена"! В наш город пришел праздник спорта и единения! Как приятно видеть наших горожан с улыбками на лице и верой в глазах в их любимую футбольную команду", – написала Исинбаева.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Волгоград примет четыре матча группового этапа.