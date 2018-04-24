Исинбаева поздравила жителей Волгограда с открытием стадиона ЧМ-2018

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в своем Инстаграме поздравила жителей Волгограда с открытием в городе стадиона "Волгоград Арена", на котором будут проходить игры чемпионата мира-2018. Напомним, 21 апреля на арене прошел первый тестовый матч 34-го тура ФНЛ "Ротор-Волгоград" – "Луч-Энергия" (4:2).
"Дорогие волгоградцы! Поздравляю вас с историческим событием, открытием нашего шикарного, нового и современного стадиона "Волгоград Арена"! В наш город пришел праздник спорта и единения! Как приятно видеть наших горожан с улыбками на лице и верой в глазах в их любимую футбольную команду", – написала Исинбаева.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Волгоград примет четыре матча группового этапа.
⚽️Дорогие Волгоградцы! Поздравляю Вас с историческим событием, открытием НАШЕГО шикарного, нового и современного стадиона "Волгоград-Арена"🔝! В наш город пришёл праздник спорта и единения! Как приятно видеть наших горожан с улыбками на лице и верой в глазах в их любимую футбольную команду! Иииии, Ротор надежды оправдал... С Победой Ротор!!! С Победой город-герой Волгоград!!!Пусть это будет традиция - ПОБЕЖДАТЬ!!! 💪🏻👊🏻👏🏻 Спасибо огромное нашему губернатору А.И.Бочарова и всей его команде, за то что сказку сделали былью!!!🙌🏻