Ирвинг Лосано: "Об интересе "Реала" или "Барселоны" не думаю"

Нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано заявил, что не думает об интересе со стороны "Реала" и "Барселоны" и сосредоточен на выступлении на чемпионате мира. Лосано отметился победным голом в матче с Германией (1:0) и голевым пасом в игре с Кореей (2:1).

- Сейчас я не думаю об интересе других клубов, - цитирует "Р-Спорт" Лосано. - Я сосредоточен только на выступлении за сборную Мексики на чемпионате мира. А дальше будет видно. Если выбирать между "Реалом" и "Барселоной", то я одинаково отношусь к этим командам.