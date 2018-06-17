Ирвинг Лосано: "Это был лучший и самый важный гол в моей карьере"

Полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано, забивший победный мяч в ворота Германии (1:0) в игре ЧМ-2018 и признанный лучшим игроком матча, заявил, что это был лучший гол в его карьере.

- Мне очень приятно, что мы победили. Нам удалось сыграть единым коллективом, мы проделали большую работу. Отсюда и результат.

- Согласны с тем, что вы лучший игрок матча? Или отовы отказаться, как ваш коллега из Египта?

- Принимать этот приз или нет – личное решение для каждого. Мне очень приятно, что меня назвали лучшим, но главное, повторю, что мы победили.

- Это крупнейшая победа в истории мексиканской сборной?

- Не могу сказать, крупнейшая или нет, но она очень важная. В конце концов, мы играли с действующими чемпионами мира.

- Это лучший гол в вашей карьере?

- Наверное, да. Так и есть. Он точно самый важный. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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