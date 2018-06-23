Ирматов будет судить матч Испания - Марокко

Стали известны судейские назначения на матчи группового турнира чемпионата мира-2018, которые пройдут 25 июня.

Игру Саудовская Аравия - Египет будет обслуживать бригада из трех стран. Главный арбитр - Вильмар Ролдан, ассистенты - Александр Гусман и Кристиан Де Ла Крус, все трое представляют Колумбию. Четвертый арбитр - Рикардо Монтеро (Коста-Рика), резервный рефери - Хироси Ямагути (Япония).

Матч Иран - Португалия доверено обслуживать бригаде Энрике Касереса (Парагвай). Ассистенты - Эдуардо Кардосо и Хуан Соррила (оба - Парагвай), четвертый арбитр - Мехди Абид Шареф (Алжир), резервный рефери - Ануар Хмила (Тунис).

Наконец игру Испания - Марокко обслужит Рафшан Ирматов из Узбекистана. Его ассистенты Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов (оба - Узбекстан), четвертый арбитр - Мохаммед Абдулла (ОАЭ), резервный рефери - Мохаммед Аль-Хаммади (США).

Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Иран - Португалия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Испания - Марокко: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)