Иранские фанаты хотят видеть женщин на стадионах. Фото

Иранские болельщики на матче чемпионата мира-2018 между сборными Ирана и Марокко развернули баннер, требуя от своей страны, чтобы женщинам разрешили посещать спортивные мероприятия. На стадионе в Санкт-Петербурге был размещен баннер с текстом "Поможем иранским женщинам посещать стадионы".
Напомним, женщинам в Иране запрещено посещать спортивные события со времен Исламской революции 1979 года. В 2015 году Тегеран сделал небольшое исключение, позволив некоторым женщинам наблюдать за волейбольными матчами.
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"Apoiem mulheres Iranianas a frequentar estádios"– Na Redonda (@FutNR) 15 июня 2018 г.
Cartaz no jogo #MARIRN hoje, em protesto a lei que proíbe as mulheres Iranianas de ir aos estádios do país. #NoBan4Women #Copa2018 #WorldCup pic.twitter.com/2sX2AOKT1i