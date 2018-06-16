Иранские фанаты хотят видеть женщин на стадионах. Фото

Иранские болельщики на матче чемпионата мира-2018 между сборными Ирана и Марокко развернули баннер, требуя от своей страны, чтобы женщинам разрешили посещать спортивные мероприятия. На стадионе в Санкт-Петербурге был размещен баннер с текстом "Поможем иранским женщинам посещать стадионы".

Напомним, женщинам в Иране запрещено посещать спортивные события со времен Исламской революции 1979 года. В 2015 году Тегеран сделал небольшое исключение, позволив некоторым женщинам наблюдать за волейбольными матчами.

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