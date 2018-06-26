Иранские болельщики скупили всю шаурму Саранска

После матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Ирана (2:2), владельцы саранских шаурмичных заявили о рекордной прибыли.



После встречи иранские болельщики массово ринулись скупать шаурму. Очередь в ларьки растянулась на несколько десятков метров.

- Уже минут 20 здесь стою, а очередь вообще не продвигается. Иранцы берут по 5-7 штук шаурмы за раз! Словно в городе больше есть нечего!, - отметил один из российских болельщиков.

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