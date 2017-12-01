Иранцы – Командной: "Мы точно удивились, что государственное ТВ показало женщину без рукавов"

Ведущая жеребьевки чемпионата мира-2018 Мария Командная вышла в Твиттер после завершения церемонии, чтобы поинтересоваться мнением иранцев. Днем ранее они просили девушку не одеваться слишком откровенно, потому что в таком случае государство прервет трансляцию мероприятия.
"Иран, вы счастливы?" – написала Командная.
Пользователи стали благодарить россиянку, но лучший ответ дал пользователь с ником mehrIran.
"Не уверен, удивили ли вы "Сардар" (один из главных каналов страны. – Прим. "СЭ"), но иранское государственное телевидение точно удивило нас, показав женщину без рукавов в прямом эфире", – написал он.
Напомним, что в 2006 году трансляция жеребьевки крупного турнира была прервана в Саудовской Аравии из-за слишком глубокого декольте Хайди Клум.
Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!
I'm not sure if you surprised Sardar but Iran state TV definitely surprised us by showing a sleeveless woman live on channel3 pic.twitter.com/ezCr6MazY8– ☮مهریران (@mehrlran) 1 декабря 2017 г.
Slim Taller
Лучше она была-бы в парандже.Как можно было найти такого крокодила?!
21:33
Maren13
Мусульмане вообще совесть всякую потеряли! Они еще будут указывать, кому как в Европе одеваться, особенно на сугубо светских мероприятий! В сибирскую тайгу на уборку снега они не пошли бы?
21:23
Maren13
А хиджаб для Марии иранцы не предложили?
21:22
Medved.
почему россиянка вообще должна реагировать на животных?
21:21