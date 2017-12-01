21:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Иранцы – Командной: "Мы точно удивились, что государственное ТВ показало женщину без рукавов"

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Ведущая жеребьевки чемпионата мира-2018 Мария Командная вышла в Твиттер после завершения церемонии, чтобы поинтересоваться мнением иранцев. Днем ранее они просили девушку не одеваться слишком откровенно, потому что в таком случае государство прервет трансляцию мероприятия.

"Иран, вы счастливы?" – написала Командная.

Пользователи стали благодарить россиянку, но лучший ответ дал пользователь с ником mehrIran.

"Не уверен, удивили ли вы "Сардар" (один из главных каналов страны. – Прим. "СЭ"), но иранское государственное телевидение точно удивило нас, показав женщину без рукавов в прямом эфире", – написал он.

Напомним, что в 2006 году трансляция жеребьевки крупного турнира была прервана в Саудовской Аравии из-за слишком глубокого декольте Хайди Клум.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Лучше она была-бы в парандже.Как можно было найти такого крокодила?!

21:33

Maren13

Мусульмане вообще совесть всякую потеряли! Они еще будут указывать, кому как в Европе одеваться, особенно на сугубо светских мероприятий! В сибирскую тайгу на уборку снега они не пошли бы?

21:23

Maren13

А хиджаб для Марии иранцы не предложили?

21:22

Medved.

почему россиянка вообще должна реагировать на животных?

21:21