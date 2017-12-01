Иранцы – Командной: "Мы точно удивились, что государственное ТВ показало женщину без рукавов"

Ведущая жеребьевки чемпионата мира-2018 Мария Командная вышла в Твиттер после завершения церемонии, чтобы поинтересоваться мнением иранцев. Днем ранее они просили девушку не одеваться слишком откровенно, потому что в таком случае государство прервет трансляцию мероприятия.

"Иран, вы счастливы?" – написала Командная.

Пользователи стали благодарить россиянку, но лучший ответ дал пользователь с ником mehrIran.

"Не уверен, удивили ли вы "Сардар" (один из главных каналов страны. – Прим. "СЭ"), но иранское государственное телевидение точно удивило нас, показав женщину без рукавов в прямом эфире", – написал он.

Напомним, что в 2006 году трансляция жеребьевки крупного турнира была прервана в Саудовской Аравии из-за слишком глубокого декольте Хайди Клум.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!